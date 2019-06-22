أصيب زوجان وثلاثة من أبنائهم، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، حيث تعرضوا لحالة مرضية من القيء والإسهال، عقب تناولهم وجبة فاسدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 من أسرة واحدة بمركز ببا باشتباه تسمم غذائي ونقلوا لمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج.

والمصابون هم محمد ربيع 57 عاما، وزوجته فتحية محمد عبد الوهاب 48 عاما، وأولادهما، "هاجر" 15 عاما، "خلود" 13 عاما، "تسنيم" 5 أعوام، وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف، والذي وجه بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.