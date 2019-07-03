بعد قبول دفعة جديدة.. 12 ميزة تجدها في الكليات والمعاهد العسكرية

تلتحق دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية، بعد تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتم إعلان قبولها، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، المزايا الخاصة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وفقًا لموقع القوات المسلحة المصرية:

- الإقامة الكاملة (سكن - تغذية - ملبس).

- الرعاية الطبية الكاملة المتقدمة و تقوم بها مستشفى الكليات العسكرية و مستشفيات القوات المسلحة.

- مزاولة الانشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب.

- ممارسة النشاط الرياضي في جميع الألعاب والسماح للطلبة البارزين رياضيًا الذين يمثلون الأندية والمنتخبات القومية بالخروج للاشتراك مع فرقهم.

- تلقى العلم على أحدث الأساليب والنظم والحصول على الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة.

- إيفاد الطلبة الأوائل لبعثات علمية بالدول الصديقة.

- الاشتراك في مشروع إسكان القوات المسلحة بما يحقق لك الحصول على مسكن مناسب بعد التخرج طبقًا للمتيسر.

- الاستفاده من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي يقوم على توفير احتياجات القوات المسلحة.

- الرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته وبعد تخرجه والعمل على حل مشاكله بإسلوب حضاري.

- يمنح الطالب مصروف جيب رمزي أثناء الدراسة وبالنسبة لطلبة السنة الرابعة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة يمنحوا راتب يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم.

- بالنسبة للطلبة خريجي الجامعات والمعاهد العليا يمنحوا مرتبًا شهريًا خلال فترة الدراسة بالكلية يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم أول.

- يعامل من يستشهد أو يتوفى أو يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء فترة الدراسة بالكليات العسكرية وبسبب العمليات الحربية أو سبب الخدمة معاملة (الحالات الإصابية) معاملة الضابط من حيث التعويضات والمعاش.