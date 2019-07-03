كشف المستشار الدكتور نضال عطا، المحامي بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل تعرض حاجتين من مصر، يتجاوز عمرهما 75 عامًا، لواقعة نصب ورطتهما في جلب المخدرات للسعودية.

وقال عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن سيدتين مصريتان من كبار السن ألقي القبض عليهما في مطار جدة، بتهمة جلب المخدرات، بعدما تبين وجود كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما، بعد أن أعطاهما شخص الحقائب لتوصيلها بعد إهدائهم رحلة العمرة.

وأوضح المحامي السعودي، أن السفارة المصرية تدخلت على الفور وأن السلطات السعودية راعت سن السيدتين وظروفهما، وتفهمت الوضع، مضيفًا أنه تولى متطوعًا الدفاع عنهم أمام المحاكم السعودية.

ولفت إلى أن السلطات المصرية أخطرت السلطات السعودية رسميًا بالقبض على المتهم الحقيقي في القضية والذي اعترف بأنه أعطى السيدتين الحقائب دون علمهما ما يوجد في داخلها، مؤكدًا أن ذلك سيقوي موقفهما في القضية وسيساهم في الحكم على برأتهما.

وحذر المحامي السعودي، المصريين من حمل أي حقائب معهم أثناء سفرهم للسعودية خاصة إذا لم يعلموا محتوى هذه الحقائب.