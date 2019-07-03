عبر الفنان أحمد التهامي عن دعمه الكامل لمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بالتزامن على الحملة الهجومية التي يتعرض لها محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

ونشر التهامي صورًا له مع محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "ده بذات لما يتكلم لازم نسمع كلامه ونفهمه كويس ونستفيد منه لأنه تجربة نجاح كبيرة ومؤثره في العالم.. صلاح مش بس لاعب دولي ولا من أهم ثلاث لاعبين في العالم وبس صلاح بقي مؤسسة عالمية مؤثرة في الإنسانية.. فعلا لازم نتغير ونتعلم إزاي نتقبل النقد والرأي الأخر من غير أي إهانة لأي حد هي دي الثقافة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعادوا نشر تصريحات سابقة لمحمد صلاح، الذي أثارت غضب الكثيرين؛ أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الشراكة بين ناديه الإنجليزي وبين أحد البنوك المصرية، في مارس الماضي انتقد فيها العقلية المصرية، وطريقة تفكير المصريين.

وجاءت هذه الحملة بعدما غضب المصريون من دفاع محمد صلاح عن زميله في المنتخب عمرو وردة، ووقوفه إلى جانبه في أزمته الأخيرة.