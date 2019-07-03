لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أرجوحة بمنزلها بمركز طهطا شمال سوهاج، ونقلت الجثة لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا من المستشفي المركزي بوصول الطفلة شريفة عبدالصبور"، (7 سنوات - وتقيم بمركز طهطا) جثة هامدة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مركز شرطة طهطا، وبسؤال والدها "عبدالصبور. ع. م" (56 عاما - عامل) قرر أنه في أثناء لهو نجلته بأرجوحة داخل المنزل سقطت أرضاً ما أدى لوفاتها، نافيا وجود شبهة جنائية.

وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالبطن ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.