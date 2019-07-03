حرصت مصر للطيران على تهنئة فريق عمل ونجوم "الممر"، بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم داخل مصر، متمنيّة لهم التوفيق في الجولة العالمية للترويج للفيلم خارج مصر لما يحتويه من رسالة وطنية وأداء بطولي.

وغادر فريق العمل قبل قليل على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبي صباح اليوم، وبعد ذلك يسافر الفريق إلى عمان وبيروت، ليبدأ بعدها جولته في عدد من المدن الأوروبية وأمريكا وكندا.

وقدمت "مصر للطيران" تسهيلات السفر اللازمة لفريق العمل في جولته بالتنسيق مع مكاتبها الخارجية.

على جانب آخر، أعرب فريق عمل "الممر" خلال استضافتهم صباح اليوم في استراحات مصر للطيران، عن تقديرهم لدور مصر للطيران في رعاية الأحداث الوطنية في مختلف المناسبات، وأشادوا بتطور مستوى الخدمة وحفاوة الاستقبال.