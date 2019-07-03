قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات على السواحل الشمالية حاليا تتراوح ما بين 31 - 32 ، وإن الجو لطيف.

وأضاف عبدالعال، في مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و37 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى، وستستمر حول هذه المعدلات حتى نهاية الأسبوع.

وتابع عبدالعال بأن نسبة الرطوبة المرتفعة لها تأثير قوي ما يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، كما أنها تؤدي إلى زيادة نسبة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأماكن الزراعية.