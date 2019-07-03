قال الدكتور أمير التلواني مسؤول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر يعتبر إنجاز كبير، وكان حلم للجميع ليكون لكل مواطن الحق في رعاية صحية شاملة.

وأضاف "التلواني"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على تقديم خدمة صحية بجودة عالية للمواطنين، وحرية اختيار المواطن لمقدم الخدمة الطبية في أي وقت.

وتابع "التلواني" أن وزارة الصحة قامت بعمل العديد من الإجراءات العام الماضي لرفع كفاءة المنشآت والمراكز الصحية في محافظة بور سعيد، وتم تطوير أكثر من 35 مركز ووحدة صحية، و10 مستشفيات، وتم افتتاح 20 مركز جديد، متابعا: "نطمح خلال شهرين الإطلاق التجريبي بدعوة المواطنين في بور سعيد للتوجه إلى المراكز للتسجيل في قاعدة البيانات الإلكتروانية، حتى يتم فتح ملف عائلي للمريض ولأسرتة وكل ذلك بالمجان.