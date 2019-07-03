نفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي استهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة لمركز إيواء مهاجرين غير قانونيين في طرابلس، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وقالت الغرفة في بيان لها، اليوم إن ما تحاول أن تروج له حكومة طرابلس غير صحيح، مشيرة إلى أن تلك الحكومة جندت المهاجرين مقابل المال وسعت إلى استغلالهم في الحرب كدروع بشرية، وهو ما تحدثت عنه المندوبية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفريقيا في مايو عندما اتهمت الوفاق بعسكرة المهاجرين.

وأضافت الغرفة في بيان نشرته قناة ليبيا أن قيام حكومة الوفاق بتنفيذ هذه الجريمة ومحاولة إلصاقها بقواتنا المسلحة ليست المرة الأولى، مؤكدة أن قوات سلاح الجو تركز على أهدافها بدقة وتراعي كل الإجراءات التي تؤمن حماية المدنيين.

وقتل نحو 40 وأصيب العشرات بقصف على مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين وسط اتهامات متبادلة، بحسب الأمم المتحدة.