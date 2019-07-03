قال خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّ نجاح موسم الثانوية العامة ناتج عن تضافر جهود مسؤول الوزارة، ما ساهم في وقف التسريب بشكل كامل على مدار جميع الامتحانات.

وأضاف عبدالحكم خلال مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أنّ بعض الطلاب كانت أفعالهم غير مسؤولة، بـ"تشيير" الامتحانات والاعتداء على بعض المعلمين، موجا الشكر إلى مطبعة وزارة الداخلية التي تولت تأمين طباعة الامتحان وتوصيلها واستضافة مستشاري المادة.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّ موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لم يحدد بعد، نظرا لقيام المصححين بممارسة عملهم إلى جانب المراجعات التي تضمن لكل طالب الحصول على حقه كاملا دون انتقاص، موضحا أنّ موعد إعلان النتيجة يتحدد بعد انتهاء الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.