"مفيش فرق بين مسلم ومسيحي كلنا بنعبد رب واحد ونعمل فحسب من أجل خدمة الفقراء"، بتلك الكلمات بدأ الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط حديثه لـ"الوطن"، قائلا: "قررنا العمل سويا من أجل الدعايا لبيع صكوك الأضاحي بمشاركة الأب بندليمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط".

وأضاف سلامة: "سنعمل سويا كأوقاف وكنيسة الروم الأرثوذكس على الدعايا لبيع صكوك الأضاحي عن طريق التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية والأصدقاء والمعارف لبيع أكبر قدر من الصكوك لصالح الفقراء"، لافتا إلى أنه جرى بيع حتى 100 صك أضحية حتى الآن، ومن المقرر إطلاق وزارة الأوقاف حملة دعائية كبرى لبيع الصكوك خلال الفترة المقبلة.

"بندليمون": جميعنا نعمل من أجل الفقراء

ويقول القمص بندليمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس في دمياط، لـ"الوطن": "دائما ما أشعر بالسعادة حين أشارك الأصدقاء والأخوة حفلات الإفطار أو أي مناسبة كانت، فبت حريص كل عام على توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين على الطرق كما فعلت هذا العام ومشاركة الأخوة المسلمين في احتفالاتهم كافة، فهم لا يتركوننا في احتفالاتنا".

وأضاف بندليمون: "لا أشعر بالعيد سوى بمشاركة أصدقائي المسلمين لذا لابد أن نكون سويا في الاحتفالات كافة سواء رمضان أو عيد الفطر أو الأضحى وعيد الميلاد وغيرها من المناسبات الدينية العزيزة علينا جميعا فنشعر بالألفة أما عن صكوك الأضاحي فعلينا جميعا المشاركة من أجل بيعها وذلك في سبيل توزيع الناتج عنها على الفقراء والمساكين أو توجيهه لصالح المرضى".