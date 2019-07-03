أعلنت، اليوم، جمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، عن البدء في إعادة إعمار 240 منزلا ريفيا في قريتي الشيخ مسعود وكفرعبد الخالق بمركز العدوة بشمال غربي محافظة المنيا، وقرى الروبي والحضارة والواسطى والبحرين والميمون والست ميره بمركز سمالوط.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، أن هناك تعاون مع صندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا ضمن بروتوكول التعاون الثالث، ويشمل رفع كفاءة 2885 منزلا موزعة على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يجري تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات، ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وإعادة إعمار القرى الفقيرة يتضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.