قالت الخارجية الفرنسية، إن إيران لن تربح أي شيء من خروجها من الاتفاق النووي.

مضيفة أن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيفاقم التوتر في المنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.