صور وفيديوهات من حياة الأميرة فوزية في الجامعة الأمريكية

نظمت مجموعة بحثية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، معرضا للصور والفيديوهات عن الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق، وزوجة شاه إيران الراحل محمد علي بهلوي، وذلك في الذكرى السادسة لوفاتها.

وعرضت المجموعة البحثية العديد من المجموعات المصورة لحياة الأميرة بحسب مراحل حياتها المختلفة ودورها المجتمعي، إذ تم تخصيص المجموعة الأولي لحياتها قبل الزواج وصولا لمرحلة الزواج، تضمنت صورا أصلية للأميرة وامبراطور إيران محمد علي بهلوي، وأحداث عقد القران الذي أتمّه الشيخ المراغي شيخ الأزهر آنذاك، وكان الملك فاروق شاهدا عليه.

باحثة: الأميرة فوزية كانت ملهمة للعديد من السيدات.. وتطوعت في التمريض

أما المجموعة الثانية فعرضت لحفلي الزواج في مصر وإيران، كما عرضت لكتاب طُبع للتعريف بإيران وكيفية الحياة بها بمناسبة الزواج، وقالت إيمان مرجان إحدى الباحثات، إنّ الكتاب كان لطمأنة الأميرة عن شكل الحياة في إيران.

وأضافت الباحثة أنّ المجموعة أزاحت الستار عن مشاركة الأميرة فوزية في الكثير من الأعمال الخيرية، إذ كانت مثالا يحتذى به في ذلك، وتطوعت في التمريض وعملت في مبرة محمد علي والعديد من المستشفيات، وحذت العديد من النساء حذوها خاصة أوقات الحرب، وكانت ملهمة للعديد من السيدات.

وأوضحت مرجان: "بحثنا يقوم على توضيح دور المرأة عموما وتأثيرها في المجتمع، وبحثنا دور الأميرة فوزية في الحياة العامة والخاصة، وتحسين أوضاع المرأة، إذ اشتهر عنها أنّها أميرة خجولة ومنعزلة، فحاولنا عرض حياتها ودورها بشكل أعمق وأوضح".

وتابعت الباحثة: "لدينا مجموعة كبيرة وثرية لمجلات وجرائد وأرشيف، أغلبها من المصور التي وثقت أحداث اجتماعية وسياسية كثيرة في مصر، وأرشيف أخبار الأميرة، وكذلك صحف ومجلات المصري، أخبار اليوم، آخر ساعة، ومجلات وصحف أجنبية أخرى".

وعرضت المجموعة الرابعة من الصور، لدور الأميرة في مواساة المتضررين من الزلزال بإيران، ودور الأميرة الإنساني، وعرضت المجموعة الخامسة والأخيرة من الصور لزواجها الثاني بمدحت إسماعيل، وحياتها في مدينة سموحة منعزلة عن الحياة العامة.

كما شمل المعرض عرضين فيديو أحدهما لحفل الزواج ومراسمه، والآخر صورا من جوانب حياتها المختلفة.