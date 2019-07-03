أعلنت وزارة السياحة، عن بدء سفر لجان المعاينات إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الرقابي لوزارة السياحة وحرصها علي تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأشار مجدي شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن الدور الرقابي للوزارة مستمر خلال كافة مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف شلبي، أن الوزارة تقوم حاليًا بإنهاء سفر مندوبي الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام الي الأراضي السعودية لإنهاء اجراءات التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية، وذلك تمهيدًا لتوثيقها.

كما طالب الشركات السياحية بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.