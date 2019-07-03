قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري بديوان عام المحافظة بحي الضاحية بوسط العريش، مد فترة استلام ملفات المتقدمين بطلب الانتفاع بالأراضي الزراعية لشباب الخريجين في بئر العبد.

فيما حدد المهلة بشهر تنتهي في يوم 7 أغسطس المقبل، مطالبًا الأشخاص الذين اشتروا كراسات الشروط بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها قبل هذا الموعد.

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء أعلنت عن تخصيص 2500 فدان لشباب الخريجين عند زمام ترعة السلام، بحيث توزع 5 أفدنة لكل شاب مقابل 25 ألف جنيه للفدان الواحد بالتقسيط.

فيما أكد المحافظ خلال اجتماعه على ضرورة تحدي ومواجهة الشائعات بالعمل على أرض الواقع من خلال المشروعات التي تنفذ على قدم وساق بجميع المناطق بالمحافظة.