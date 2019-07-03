سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق شب في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وذكرت تحريات وتحقيقات رجال المباحث أنّ النيران أتت على جزء من محتويات الشقة، التي تقع في الطابق الثالث بعقار سكني مكون من 5 طوابق، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

التحريات: سبب الحريق قد يكون ماس كهربائي

ورجحت التحريات أنّ سبب الحريق ماس كهربائي، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.