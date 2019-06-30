ضبطت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومكافحة المخدرات وتنفيذ الأحكام، 24 متهما خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

جاء في تحريات المباحث، أنّ المتهمين متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

كما ضبطت الحملة 6 آلاف مخالفة مرورية في حملات بنطاق المحافظة، وأزالت الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بينما تمكن ضباط الإدارة العامة لمرور تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث مرور الجيزة، والمقدم محمد الجيار معاون المباحث.