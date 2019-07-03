أعلنت القناة الفضائية المصرية، الاحتفاء بالفنان عزت أبو عوف الذي رحل أمس الأول، بعرض فيلم "العاشقان" في سهرتها غدًا الخميس.

فيلم "العاشقان" قصة وسيناريو وحوار كوثر هيكل والتي نالت عنه جائزة أحسن سيناريو وحوار بالمهرجان القومي للسينما السابع.

الفيلم بطولة نور الشريف وبوسي والفنان عزت أبو عوف وإخراج نور الشريف، ومن إنتاج عام 2001.

يعد "العاشقان" أول فيلم يتناول موضوع الخصخصة، وأدي فيه أبو عوف دورًا مميزًا ومحوريًا نال عنه كل التقدير والإعجاب، وكان المحرك الأساسي والمناصر لفكرة الخصخصة التي فرقت بين بطلي الفيلم نور وبوسي.