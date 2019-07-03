تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 413 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 756.652 مليار جنيه.

413 مليون جنيه تراجعا في رأس المال السوقي

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.