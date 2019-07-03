تحاصر قوات الأمن التونسية مسلحا تحصن بأحد المساجد في حي الانطلاقة، غربي العاصمة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

يذكر أن قوات الأمن التونسية عثرت، منذ قليل، على كمية من المتفجرات في مسجد الغفران في حي الانطلاقة.