استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، أليخاندرو مِندوسا سفير بنما بالقاهرة، وأحمد الجندي المدير البحري والقنصلي بالسفارة، في مكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

رحّب الفريق مميش بالوفد البنمي، مؤكدا على أهمية الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وقناة بنما، في سبيل خدمة حركة التجارة العالمية.

وأشاد مميش بالتطورات التي شهدتها كلتا القناتين خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في تحقيق التكامل من أجل مواكبة التطور الجاري في صناعة السفن واستيعاب الزيادة في أعداد وحمولات الأسطول التجاري العالمي.

من جانبه، عبر السفير البنمي عن سعادته بالزيارة وبحفاوة الاستقبال، مشيدا بالتطور الكبير الذي وصلت إليه قناة السويس.

وأكد على التكامل بين بنما وهيئة قناة السويس في تقديم أفضل خدمة لحركة الملاحة العالمية، من أجل رخاء الإنسانية.

في ختام الزيارة، قدم مميش درع القناة الجديدة للسفير البنمي ودعاه للقيام بجولة بحرية في القناة، متمنيا النجاح في أداء مهمته في مصر والإسهام في زيادة التعاون بين مصر وبنما في مختلف المجالات.