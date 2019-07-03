قررت 4 نقابات عمالية، هي النقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، والنقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تكليف مستشار قانوني لرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية بصفته، لمطالبته برد ما تم خصمه من ضرائب على العلاوات الخاصة للعمال خلال السنوات الماضية.

وجاء في بيان للنقابات الأربع اليوم، أنّ الوزارة كانت تخصم ضرائب على العلاوات الخاصة المضمومة للأساسي، وكذلك ضريبة كسب العمل، وذلك للشركات التابعة للنقابات بعد ضمها للعلاوات الأساسية بمخالفة اللوائح والقوانين.

وفي السياق ذاته، تدرس النقابات رفع دعوى قضائية بعدم دستورية المادة 5 من قانون العلاوات الجديد، التي حرمت عمال قطاع الأعمال العام من علاوة الحافز "150 جنيها" التي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين لما فيها من تمييز.

وكان ممثلو العمال في شركات قطاع الأعمال، طالبوا في مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفع الظلم عن العاملين في قطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لوزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع مدبولي لبحث الأمور العاجلة.