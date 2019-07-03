استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية، وتستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

ورحب مميش بأعضاء منتخب "بنين" والجهاز الفني والإداري برئاسة فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، وإبراهيم إيمورو مدير الرياضة وممثل وزير الرياضة ببنين.

وشدد مميش على أن مصر نجحت في تنظيم البطولة الإفريقية بما لا يدع مجالا للشك في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لجميع الترتيبات والإجراءات التنظيمية وتوجيهه بتعاون جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها مع اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بشكل يليق بمصر، وبما يدعم الروابط الأخوية مع الأشقاء الأفارقة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس، وجهت جميع إمكانياتها لدعم جهود استضافة الفرق الأفريقية في محافظة الإسماعيلية، ووفرت الدعم اللوجيستي المتنوع من انتقالات ورعاية طبية وتوفير أماكن للإقامة والاستضافة.

وأشار إلى حرصه الشديد على حضور جميع المباريات التي استضافها الاستاد الرياضي بالإسماعيلية، مشيدا بالسلوك الراقي للجماهير المصرية والأفريقية، متمنيا النجاح والتوفيق لمنتخبنا القومي.

رئيس اتحاد الكرة ببنين: نشكر مصر قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال

وثمن فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، الجهد المبذول في تنظيم البطولة الأفريقية، مشيدا بحفاوة الاستقبال وتوفير وسائل الراحة والتدابير اللوجيستية اللازمة للخروج بشكل مشرف، مؤكدا أن جميع الفرق الأفريقية تحمل انطباعات جيدة منذ بداية البطولة، متوقعا استمرار ردود الفعل الإيجابية والخروج بذكرى طيبة عن هذا الحدث الكروي الإقليمي المهم.

كما عبر عن إعجابه وفخره بالشعب المصري الذي يثبت يوما بعد يوم قدرته على مواجهة التحديات، وصنع المستحيل وهو ما لمسه بإبحاره في قناة السويس الجديدة التي حفرها المصريون في وقت قياسي في عام واحد علاوة على التنظيم المبهر للبطولة الإفريقية على مستوى الدولة والسلوك الراقي والأخلاقيات الرياضية المشرفة للجماهير المصرية.

في ختام الزيارة، أهدى الفريق مميش درع قناة السويس الجديدة لكل من فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، وإبراهيم إيمورو مدير الرياضة وممثل وزير الرياضة ببنين.

شملت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، والوقوف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.