قبل وصوله للسد العالي في أغسطس.. رحلة فيضان النيل ومراحله

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بلجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور الجهات التنفيذية للوزارة لبحث استعدادات الوزارة لموسم السيول.

وأعلنت اللجنة أنّ السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019/2020 التي تبدأ في أغسطس من كل عام، إذ أُجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن فيضان النيل ومسار رحلته.

- مطلع أغسطس هو بداية السنة المائية الجديدة إذ يبدأ فيضان النيل، وهذه دورة طبيعية مهمة في مصر منذ العصور القديمة، وتعني أنّ النيل يمتلئ بالكم الكافي من المياه كل عام.

- تأتي المياه التي تشكل فيضان النيل من هضبة الحبشة في إثيوبيا وتستقر أمام السد العالي في بحيرة ناصر.

- يستمر الفيضان 3 أشهر متصلة حاملا نحو 85% من المياه، وينطلق عند مقياس الديم على الحدود "السودانية - الإثيوبية" حتى بحيرة ناصر في مصر.

- مياه الفيضان تتكون نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، إذ تتدفق المياه من خلال مجرى مائي كالنهر أو البحيرة.

- كانت الاحتفالات تقام لقدوم هذا الخير لمدة أسبوعين، معتقدين أنّ أسباب الفيضان هي دموع إيزيس حزنا على وفاة زوجها أوزوريس.

- شهدت مصر على مدار تاريخها عدة فيضانات منخفضة، إلا أنّ فيضان العام 1887 كان من أقوى وأعنف الفيضانات التي شهدتها مصر في نهايات القرن التاسع عشر.

- نتيجة كثرة الفيضانات كانت مصر من أوائل دول العالم التي أجرت مقاييس للأنهار حيث مقياس النيل.

- يمر فيضان النيل بثلاث مراحل، تبدأ بموسم الفيضان، ثم موسم الظهور، وموسم الحصاد.