أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عفوا عاما عن أسرى حركة تحرير السودان، بزعامة أركو مني مناوي.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" العربية في نبأ عاجل، فإن عدد الأسرى المشمولين بالعفو العام يبلغ 235 أسيرا.