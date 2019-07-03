تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل للمشاهدة:

Spider-Man: Far From Home

وتدور أحداث الفيلم حول بيتر الذي يذهب في عطلة صيفية مع أصدقاؤه في أوروبا، لكنه يجد نفسه متورطا فيس إنقاذ أصدقائه من الشر.

أبطال الفيلم توم هولاند، زندايا، جايكوب باتالون، مايكل كيتون، ماريسا تومي، جيك جيلنهال، ومخرج الفيلم جون واتس.

Polaroid

وتدور أحداث الفيلم حول طالبة تعثر على كاميرا ومع الوقت تكتشف أن كل ماتلتطق الكاميرا صورة له تكون نهايته مأساوية، فتحاول أن تحل هذا اللغز.

أبطال الفيلم مادلين بيتسك، خافيير بوتيت، كاثرين برسكوت، جيرس زابريسكي، ميتش بيليجي، ومخرج الفيلم لارس كليفبرج.

Anna

كما تدور أحداث الفيلم حول آنا التي تتميز بجمال فتان، وتخفي الكثير وراء هذا الجمال مما يجعلها واحدة من أكبر القتلة.

أبطال الفيلم كيليان مورفي، لوك إيفانز، هيلين ميرين، ساشا لوس، إريك جودون، ألكسندر بيتروف، ومخرج الفيلم لوك بيسون.