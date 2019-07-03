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3 يوليو.. ليلة إسقاط «مرسى وإخوانه»

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محافظ دمياط تبحث توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية

محافظ دمياط تبحث توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية

"أوقاف المنيا" توجه بتركيب عدادات خاصة لتكييفات وسخانات المساجد

"أوقاف المنيا" توجه بتركيب عدادات خاصة لتكييفات وسخانات المساجد

محافظ الشرقية يوجه بتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية

محافظ الشرقية يوجه بتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية

لندن تستدعي السفير الصيني على خلفية الأزمة في هونج كونج

لندن تستدعي السفير الصيني على خلفية الأزمة في هونج كونج

بدء تنفيذ خطة تطوير "شقلقيل" أفقر قرى أسيوط

بدء تنفيذ خطة تطوير "شقلقيل" أفقر قرى أسيوط

بتكلفة 6 ملايين.. افتتاح مدرسة تعليم أساسي بكوم الدباينة في أسيوط

بتكلفة 6 ملايين.. افتتاح مدرسة تعليم أساسي بكوم الدباينة في أسيوط

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الأسئلة الشائعة حول امتحانات القدرات 2019

الأسئلة الشائعة حول امتحانات القدرات 2019

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«أبوالدهب» يجمع بين الديوك الفرنسية والأنتيكة

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