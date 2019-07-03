بدأت وزارة الداخلية في تعميم الملصقات الإلكترونية على كل أنواع السيارات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة، بإدخال واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطن وأمنه، ومواكبة طفرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الملصق يوضع في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة ويحوي مجموعة من البيانات منها رقم المركبة وبياناتها الكاملة، ويتلف إذا ما حاول أحد نزعه من مكانه، ويستخدم أيضا في تطبيقات أخرى مثل سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار.

وتابع بقوله إن تركيب الملصق غير مرتبط بموعد ترخيص المركبات، حيث يتوجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها ليتم استخراج الملصق واستخدامه بشكل فوري.

وأكد أن من فوائد الملصق تسهيل التوصل لبيانات السيارات حال وقوع حوادث طرق، وكذا لتحديد أماكن الكثافات المرورية وتوجيه الخدمات المرورية لها لإعادة تسيير الحركة وسحب الكثافات، من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات ضخمة مُسجل بها كود الملصق وبيانات السيارة بشكل كامل، فضلا عن استخدامه في تحديد أحقية سير المركبة في أي طريق من عدمه، وأوضح أن الملصق يساعد في التعرف على السيارات المطلوبة أمنيا أومبلغ بسرقتها، وكذا السيارات منتهية الترخيص فور مرورها من بوابات الكترونية مُثبتة بالطرق، حيث يتمكن أفراد الخدمات الأمنية المعينين بمختلف الطرق من التعرف على السيارة وضبطها في الحال، ما يساعد في تحقيق الانضباط المروري بشكل سربع وفوري، ما يساعد في تطبيق قانون المرور الجديد.

وناشد المصدر قائدي السيارات التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعين لها وطلب تركيب الملصق الالكتروني.