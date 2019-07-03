مصادر لـ"الوطن": الإمام الأكبر سيخضع للعلاج الطبيعي في ألمانيا

كشفت مصادر بالمكتب الفني للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تفاصيل جديدة بخصوص الحالة الصحية للإمام الأكبر.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن الأطباء في ألمانيا أجروا فحوصات طبية للإمام الأكبر خلال الساعات الأخيرة، وجاءت النتائج مبشرة، حيث تم التأكد من أن شيخ الأزهر سيحتاج لعلاج طبيعي، كما أن الأطباء لم يرجحوا إجراء العملية الجراحية له.

ولم ترجح المصادر موعد محدد للعودة، إلا أنهم طالبوا بالدعاء لشيخ الأزهر بالعودة سالمًا.

يذكر أن الإمام الأكبر غادر إلى ألمانيا الثلاثاء، لإجراء فحوصات طبية واستكمال العلاج، وكان الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.