أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تمنياته للشفاء العاجل للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، داعيًا الله أن يمن الله عليه بالصحة والعافية وان يرده إلى الأمة الإسلامية سالما.

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc": "أدعو إليه بالشفاء، وأن يرد سالما غانما من رحلة علاجه من ألمانيا".

وغادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية.

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا بد من إعادة ترتيب منظومة الأخلاق التي تشوهت خلال الفترات الماضية، مشددًا على ضرورة أن يعتبر كل إنسان نفسه المندوب السامي لعودة الأخلاق في كل تصرفاته.

وتابع: "صناع الدراما والمشايخ والإعلام والفن، وكل فرد ينشر مواد على السوشيال ميديا، كل اللي بتعملوه ده هتتحاسبوا عليه، الأعراض التي تنهش الأخبار الكاذبة، الشائعات، لازم نرجع لحالة التسامح والأخلاق، لو كل واحد عمل نفسه مندوب سامى لضبط المنظومة دي هنقدر نسيطر على حالة الانفلات".

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مجموعة العلماء السابقين الكبار كانوا علماء لشيوخ هذه الأيام، لافتاً إلى أن شيوخ هذا الزمان يقابلون للأسف الكثير من الجهلاء الذين يتطاولون على العلماء، معلقاً: "منظومة القيم تشوهت في المجتمع"، مشيراً إلى أن جميع الشيوخ في هذا الزمان كانوا يجلسون أمام العلماء ليتعلموا منهم بكل أدب واحترام.

وأوضح أنه تتلمذ على يد الشيخ محمد متولى الشعراوي الذين كان يجله ويجلس أمامه بكل أدب، مشدداً على أن زمن هؤلاء العلماء كان خالياً من وسائل التشويه.