شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم مؤتمر بعنوان "فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية"، بحضور وزيرات الاستثمار والتضامن والتخطيط، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، ماريا فيرناندا اسبينوزا.

وجاءت المشاركة بدعوة من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور نخبة من سيدات المجتمع البارزات في مجالات مختلفة

من جهتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن ترحيب مصر بزيارة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أثرت النقاش بطرح مميز للعديد من القضايا التي تشغل المرأة المصرية في الوقت الراهن خلال كلمتها.

كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه غير المحدود للمرأة المصرية حتى وصلت لأعلى المناصب، ويصبح لهن حصة ثابتة من مقاعد البرلمان، مؤكدة أن الرئيس قدمها لمفوض الاتحاد الأوروبي كنموذج للمرأة المصرية والدبلوماسية الناجحة، دون تمييز على أي أساس.

وأضافت مكرم أنها أول من شغل منصب وزيرة للهجرة بعد عودتها في سبتمبر 2015، مشيرة إلى أن هذا ليس جديدًا على مصر التي مكنت المرأة منذ فجر التاريخ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، منها كليوباترا ونفرتيتي وحتشبسوت وإيزيس وغيرهن من قصص التاريخ الملهمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المرأة المصرية تضرب دائمًا أروع الأمثلة ولدينا الكثير من النماذج الناجحة للمصريات بالخارج، في مختلف المجالات في الرياضة والعلوم والفنون والهندسة وغيرهم، مشيرة إلى العديد من الأمثلة للمصريات الناجحات حول العالم ومنهن: نعمت شفيق التي كرمتها إنجلترا، وإيناس هلال بنت النوبة التي كرمتها الملكة إليزابيث ملكة انجلترا، وغيرهن الكثير.

ولفتت إلى أن الوزارة قدمت العديد من مؤتمرات مصر تستطيع، أحدهم مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والذي استضاف سيدات مصريات نابغات في العديد من المجالات حول العالم.

من جهتها، رحبت ماريا فيرناندا، بالسفيرة نبيلة مكرم والحضور وأعربت عن تطلعها لتعاون الجميع لصالح البشرية، وقالت: "إن المساواة هي ما نطمح إليه في طريقنا لتمكين المرأة وإننا بحاجة لكل الجهود المخلصة من السيدات والرجال والشباب والشابات حول العالم".

وأشارت ماريا فيرناندا، إلى أنها أول سيدة من أمريكا اللاتينية تشغل منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعة أنها دعت 19 وزيرة ودبلوماسية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهن 12 زرن نيويورك للمرة الأولى لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه السيدات حول العالم، وأن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يؤكد حرصه الدائم على حصول المرأة على الفرص الملائمة والعادلة.

وفي ختام كلمتها، أوضحت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المرأة المصرية جزء مهم وشريك أساسي في النجاح والتقدم المجتمعي، وهو ما تدعمه منظمة الأمم المتحدة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها العالم والتشكيل والتصدي لما يؤدي للانقسام والاستقطاب.