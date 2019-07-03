11 سنة كاملة قضاها مسجل خطر سرقات مقيداً بالسلاسل والجنازير الحديدية، داخل غرفة مغلقة فى منزل الأسرة بقرية تابعة لمركز بدر فى البحيرة، قبل أن تتمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة بدر، برئاسة العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد الديب، رئيس المباحث، من تحريره.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً من اللواء محمد أنور هندى، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ لمأمور مركز بدر من فتاتين مقيمتين فى قرية محطة التحرير، ضد «السيد.ع»، 50 سنة، عامل، تتهمانه باحتجاز شقيقهما «أحمد»، 46 سنة، فى منزل الأسرة منذ 11 سنة، وتقييده بالسلاسل والجنازير الحديدية.

فور تلقِّى البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى المنزل، وألقت القبض على الشقيق الأكبر، بعدما تأكدت من صحة البلاغ، كما حررت الشقيق المحتجز، وقرر وكيل نيابة بدر، رشيد حتحوت، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه باحتجاز شخص دون وجه حق.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 2357 لسنة 2019 إدارى بدر، وقال المتهم «السيد.ع»، فى محضر الشرطة، إنه لجأ لاحتجاز شقيقه المسجل خطر سرقات، بعدما تسبب فى الكثير من المشاكل مع الجيران وأهالى القرية، لإصراره على الاستمرار فى السرقة، ما كان يعرض حياته للخطر، خاصة أنه كان دائم التعرض للضرب.