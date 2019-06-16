قررت نيابة مركز قوص بجنوب قنا، حبس المتهم بخطف طفله عمرها عام ونصف، من أمام منزلها بقرية حجازة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي بلاغاً من أهالى قرية حجازة بحري، بشأن تمكنهم من ضبط شخص، أثناء محاولته اختطاف الطفلة آية محمد أحمد، تبلغ من العمر عام ونصف، أثناء لهوها أمام منزلها بالقرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم يدعى، "محمود. ا. م"، مسجل خطر، قضايا سرقات وإتجار وتعاطي مواد مخدرة، وله نشاط إجرامي في دائرتي مركزي قوص وقفط جنوب المحافظة، وأن الأهالي شاهدوه اثناء اختطاف الطفلة، ولحقوا به قبل الهروب بها، وانهالوا عليه بالضرب، وتم تسليمه لأجهزة الأمن بقسم شرطة قوص، وتحرر بلاغ بالواقعة.

وبحسب مصدر في مباحث قنا، إن المتهم كان ينوي خطف الطفلة لمساومة أهالها على فية مقابل اطلاق سراحه، ولكن الاهالي افشلوا مخططه، اخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.