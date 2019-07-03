استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لما نشرته "الوطن"، أمس، حول معاناة 7 أطفال مصابون بـ"حمى البحر المتوسط" من توقف صرف علاج "كولشيسين Colchicine" من عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، رغم أنهم تحت مظلة التأمين الصحي لأنهم تلاميذ بالمدارس.

ووجه المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، الدكتور عصام الدين عبدالخالق، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، بسرعة صرف العلاج للأطفال وإنهاء معاناتهم، مؤكداً أن الدواء الخاص بعلاج هذا المرض "cholchicin" متوفر حاليا في صيدليات التأمين الصحي، ونقص هذا العقار كان خلال مايو الماضى فقط، نتيجة نقص توريده من الشركة المنتجة، لافتا أنه كان يتم توفيره من قبل المنتفعين، وكان يتم استرداد ثمنه من التموين الطبي بفرع كفر الشيخ.

وثًمن "طه" دور الجريدة في تبني عدد من الحالات الإنسانية والمرضية سواء بالنشر أو إبلاغ المسؤولين للتحرك، مشيرا إلى أن الإعلام والجهاز التنفيذي مكملان لبعضهما البعض وهدفهما خدمة المواطنين.

كانت "الوطن"، قد نشرت تقريراً مفصلاً عن معاناة 7 أطفال من منع صرف العلاج منذ أكثر من 6 أشهر بحجة نقص "الميزانية" وعدم توفيره في صيدليات المستشفيات، الأمر الذي حملهم أعباءً إضافية، تحت عنوان "بسبب الميزانية.. قصة توقف علاج 7 أطفال مصابون بـ"حُمى البحر المتوسط".

وأعربت هناء شتا خليفة الفقي، 27 عامًا، مقيمة بعزبة كوزوا التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، والدة طفلين مصابين، عن سعادتها بسرعة استجابة المحافظ لطلبها وقدمت له الشكر.

وقالت الأم، إنها توجهت إلى عيادة سيدي سالم للتأمين الصحي وقدمت أوراق 5 أطفال من أصل 7، وتم إنهاء إجراءات صرف العلاج لها وصرفه بمتابعة الدكتور محمد أبو طالب، مدير المكتب الفني لفرع هيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ، حتى الانتهاء من صرف العلاج، مقدمة الشكر للمحافظ والتأمين الصحي، متمنية عدم انقطاع صرف العلاج مرة أخرى.