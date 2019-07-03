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3 يوليو.. ليلة إسقاط «مرسى وإخوانه»

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تفحم 3 جثث وإصابة 6 آخرين في حريق سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

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