استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، خلال تقرير مصور لها تحت عنوان "هل سيصمت العالم على تهديدات إيران؟"، تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن طهران ستنفذ خطة تخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

وبخلاف رفع مستوى التخصيب حذر روحاني أيضا من أنه اعتبارا من 7 يوليو يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك وسط البلاد الذى يعمل بالمياه الثقيلة والذى أوقف بموجب الاتفاق، وتأتى هذه الخطوة بعد خطوة أولى قامت بها طهران في يونيو الماضي بتجاوز مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب لأكثر من 300 كيلو جرام وفقا لبنود الاتفاق النووي.

وأوضح التقرير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رد على هذا التطور الخطير برسالة مباشرة إلى إيران وذكر أن ما قامت به طهران ليس جيدا، وأن إيران كانت تنتهك الصفقة النووية التي سمحت لها بالحصول على 150 مليار دولار من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي.

ومن الجانب الأوروبي، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن إيران تكسب شيئا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون، وأكدت أن التشكيك في الاتفاق سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة.