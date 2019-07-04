تأخر إنتاج الخبز في دمنهور بسبب عدم وجود قمح كافي في المطاحن

اكتشفت حملة لإدارة تموين دمنهور، التابعة لمحافظة البحيرة، عدم وجود رصيد كافي من الدقيق المدعم بمطاحن دمنهور لصرف حصص المخابز.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية ضد رئيس قطاع مطاحن وسط وغرب الدلتا ومسؤولي التخطيط بالمطاحن، وجرى العرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم، لتسببهم في تأخير إنتاج الخبز، وعدم قيامهم بواجبات وظيفتهم كموظفين عموميين مسؤولين عن تدبير رصيد يكفي حصص المخابز.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين مركز دمنهور بالبحيرة، تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجاره الداخلية، بالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، برئاسة المحاسب محمد عابدين مدير الإدارة، لضبط المخالفات التموينية والمتلاعبين بالدعم والتأكد من توافر حصص الدقيق.

وضبطت الحملة 5 شكائر دقيق مدعم، و3 شكائر أخرى جمعها مسؤولي مخبزان وأخفوها بمدخل مجاور للمخبزين، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وعدم إنتاجهما خبزا، كما جرى ضبط مخبز بلدي تصرف صاحبه في 15 شيكارة دقيق مدعم من حصته بعد عمل مطابقه بين رصيد الماكينة والرصيد الفعلي بالمخبز، و10 مخابز تنتج الخبز البلدي المدعم ناقص الوزن القانوني بمقدار يتراوح بين 20: 29 جراما بالرغيف، و2500 رغيف بلدي مدعم أثناء تهريبها خارج المنظومة وبيعها بالسوق السوداء باستخدام "تروسيكل".

كما ضبطت الحملة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بينها 40 عبوة مياه معدنية، 30 "كانز"، 14 عبوة قمر الدين، 8 علب عصير كارتون، وغيرها معروضة للبيع بـ"سوبر ماركت"، و3 محلات جزارة لحوم تعرض للبيع لحوما بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليها أختام حبر أحمر مقلدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتشكل خطورة على المستهلكين لعدم الكشف عليها قبل ذبحها، والتأكد من خلوها من الأمراض، و60 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام معروضة للبيع بمحل مبيدات.