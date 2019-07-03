قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة الآثار تحركت على الفور، بعدما علمت بوجود قطع أثرية مصرية معروضة للبيع، وعددها 32 قطعة أثرية، في إحدى صالات المزاد بالمملكة المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن وزير الآثار أمر بتنظيم اجتماع فوري للجنة القومية للآثار المستردة، حيث تحرك النائب العام، وأرسل إلى السلطة المركزية البريطانية، وهي السلطة القضائية العليا في المملكة المتحدة.

وتابع: "كل مؤسسات الدولة اتخذت كل الاجراءات اللازمة بالإضافة إلى منظمة اليونسكو، لإيقاف بيع رأس توت عنخ آمون، ورغم ذلك خذلتنا إدارة المعرض ولم تلتف لنا".

وواصل: "المزاد العلني في بريطانيا باع بعض الآثار المصرية، وسيبيع رأس توت عنخ آمون غدًا، ولن نتوقف عن الملاحقات القضائية، فما بُني على باطل وهو باطل، وسنقاضي الصالة والمشترين للتمثال، والنائب العام اتخذ كل الاجراءات مع السلطة القضائية البريطانية".

وهاجم "وزيري"، بريطانيا، قائلًا: إنها اتبعت نفس الأسلوب مع مصر، في أكثر من ملف، ومنها ملف الأموال المستردة: "ومش هنسكت في وزارة الآثار".

وأكد "وزيري"، أن مصر لن تتعاون مع أي بعثة أجنبية لا تتعاون معنا، موضحًا أن هناك 260 بعثة في مصر.