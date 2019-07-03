أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بافتتاح الدورة الأولى لمعرض دمياط للكتاب المقام بكورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة.

وأكدت الوزيرة أن الدورة الأولى من معرض دمياط الدولي للكتاب تظهر للنور كمحفل جديد في الوجه البحري، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة لضمان وصول المنتج الثقافي لجميع المواطنين في أرجاء مصر.

وتفقدت الوزيرة أجنحة المعرض الذي يضم أحدث الإصدارات من الكتب التاريخية والثقافية والعلمية والدينية والأدبية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كتب الأطفال.

كما تضمن المعرض قسما يضم مجموعة من الكتيبات للتوعية بمخاطر الادمان " أنت أقوى من المخدرات"، وشهدت الوزيرة فى نهاية مراسم الافتتاح عددا من العروض الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض الكتاب بدمياط يقام على مساحة 450 متر مربع بمشاركة 30 ناشرا من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة، كما تتضمن فعالياته أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تقام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى لمعرض دمياط للكتاب المقام بكورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة، ويستمر حتى الحادى عشر من يوليو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ دمياط: تخفيضات على إصدارات الوزارة

وقالت منال ميخائيل محافظ دمياط، إن معرض الكتاب يأتي ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لنشر الثقافة داخل المجتمع، وخلق مناخ من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها وإيمانا بأهمية دور الكتاب في تعميق الفكر ونشر المعرفة وتشكيل الوعي المتحضر.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا، بهذا الجانب لأن بناء العقول هو السبيل إلى بناء الأوطان.

وأكدت أن المعرض يقدم تخفيضات على أسعار كافة الإصدارات الخاصة بوزارة الثقافة، وكذلك دور النشر الخاصة.