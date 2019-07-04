صور| عبدالدايم ومحافظ دمياط تتفقدان قصري ثقافة ومعرض حرف يدوية

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قصر الثقافة بالمدينة وقصر ثقافة دمياط الجديدة، في حضور الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

بدأت الجولة بقصر ثقافة دمياط، حيث شهدت الوزيرة والمحافظة معرضا للحرف اليدوية من إبداعات مجموعة من فناني دمياط تبرز مهارة الحرفي المصري في التعامل مع الأخشاب، كما شاهدا عرضا مسرحيا قصيرا للأطفال يندد بظاهرة الزواج المبكر للأطفال، واطلعا على خطة الأنشطة التي يقدمها القصر لرواده من أبناء المحافظة.

وأشادت عبدالدايم بالمنحوتات الخشبية التي تبرز مهارة أبناء دمياط، مؤكدة ريادة مصر في هذا المجال، مشيرة إلى جهود الوطن لصون الحرف التقليدية والتراثية والتي كان أحدثها مبادرة "صنايعة مصر" التي وجَّه بإطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والهادفة إلى إنشاء أجيال من المهنيين والحرفيين المتميزين والحفاظ على ملامح الهوية.

كما وجهت وزير الثقافة بإعادة تأهيل وصياغة النشاط بقصر ثقافة دمياط الجديدة بما يخدم أهالي المحافظة إلى جانب دراسة تأسيس فصول لتنمية المواهب تهدف إلى اكتشاف وتبني النابغين والواعدين.

من جانبها، أشادت محافظ دمياط بجهود الثقافة في المحافظة والهادفة أي تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، وأكدت تقديم كل أوجه الدعم للأنشطة الإبداعية التي تُقام على أرض دمياط باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة لبناء الإنسان والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، معلنة تحويل الأرض المقام عليها المعرض والتابعة للمحافظة إلى منارة ثقافية تعمل بشكل دائم ومستمر.