صندوق تحيا مصر: تبرعات كثيفة استخدمت في عشرات المشاريع

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق تأسس لإيجاد آلية موازية لأجهزة الدولة تتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لحل المشاكل بشكل سريع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الشاعر في برنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من تبرع لصندوق "تحيا مصر"، بنصف ثروته، ونصف راتبه، وبعدها بدأت التبرعات في الوصول للصندوق لتستخدم في عشرات المشاريع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر" أن كثافة التبرعات التي تصل للصندوق ممثلة في مبادرة "صبح على مصر بجنيه"، مشيرًا أن الصندوق يتعاون مع عدد من الجهات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأشار مختار إلى أن الصندوق يرعى مبادرة "نور حياة"، والتي تهدف للكشف على الأمراض المسببة للعمى ومعالجتها وإجراء الجراحات اللازمة اللازمة للحالات لوقايتهم من فقدان البصر.