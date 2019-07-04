تصل لـ98.3%.. وزير التعليم ينشر نسبة نجاح أولى ثانوي ردا على المشككين

نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائية النجاح والرسوب لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق وزير التعليم: "كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله ونحن نتحدى هؤلاء أن يقدموا دليلاً واحدًا على ما يتشدقون به ليل نهار".

وأضاف: "كانت آخر صيحة في عالم التشكيك هي ادعاء أن مدارس بأكملها رسبت ووصل الأمر أن يدعي البعض رسوب طلاب بسبب التقنيات والتابلت في خطابات إعلامية رسمية وتبين أن هذه المدارس لطلاب الخدمات الذين امتحنوا ورقيا في كل المواد!".

وتابع: "أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة".

واستطرد: "تحققوا وتبينوا الكلام المرسل واطلبوا الدليل ممن يطلق هذه الأكاذيب بلا خجل أو علم أو سند"، مختتمًا منشوره بـ"والله الموفق والمستعان".

وتظهر عبر الإحصائية نسبة نجاح الطلاب وعدد الذين سيؤدوا الامتحانات مرة أخرى بعد رسوبهم في أول مرة، وتتراوح نسبة النجاح في جميع المواد بحسب الإحصائية بين 88,33% إلى 98,33%.