محافظة جنوب سيناء يبحث تطوير منظومة التأمين الصحي

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والوفد المرافق لها، الأربعاء، لبحث تطوير منظومة التأمين الصحي بالمحافظة.

رافق الدكتورة سهير، خلال الزيارة الدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتورة نجلاء حسانين، مدير المكتب الفني، وخالد عبدالغفار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، وبحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور خالد أبو هاشم مدير عام مديرية الصحة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور سليم نعيم مدير فرع التأمين الصحي بجنوب سيناء، وبحضور النائب عطية موسى عضو مجلس النواب، عن مدن خليج العقبة،

ومن المقرر أن تتفقد اللجنة الصحية مقار التأمين الصحي بالمحافظة منها عيادة منطقة الطور الطبية وعيادة الطور للتأمين الصحي واللجنة الطبية العامة بطور سيناء وعيادة الرويسات الشاملة بشرم الشيخ وخدمة العملاء للتأمين الصحي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة لمتابعة أعمال التامين الصحي بمدينة طابا.

وأثنى اللواء خالد فودة على جهود رئيس التأمين الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة بعد فصل جنوب سيناء عن منطقة التأمين الصحي ببورسعيد للتخفيف عن كاهل المواطنين عناء السفر لبورسعيد.

وأعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، قيام الهيئة برفع كفاءة عيادة الطور للتأمين الصحي وتطويرها، وطالبت بتخصيص مكان مناسب لمقر التأمين الصحي بطور سيناء وأيضًا وحدتين سكنيتين لاستضافة الأطباء التابعين للهيئة كما طالبت بتخصيص أرض لبناء فرع للهيئة بشرم الشيخ.

ووافق المحافظ على اختيار موقعين للتأمين الصحي بطور سيناء وشرم الشيخ وتخصيصهما عقب إنهاء إجراءات موافقة الجهات المعنية وأيضًا تخصيص وحدتين سكنيتين كاستراحة للأطباء بطور سيناء بعد سداد الهيئة ثمنهما بالكامل.