أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي العام والفني كمرحلة أولى بعد العرض على اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أن تنسيق الصف الأول الثانوي العام والحد الأدنى للقبول 220 درجة والصف الأول الثانوي الصناعي 160 درجة والصف الأول الثانوي التجاري 145 درجة والصف الأول الثانوي الزراعي 142 درجة والصف الأول الثانوي الفندقي 140 درجة.

وقال وكيل الوزارة أنه سيجري قبول جميع الطلاب الناجحين في المدراس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع مع استثناء المدارس الآتية نظرا لظروف وطبيعة إدارتها.

وأشار إلى أن المدارس التي جرى استثنائها هي مدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية 140 درجة ويقبل بها طلاب مدراس أبو زنيمة والوديان التابعة لها فقط، ومدرسة الطرفة الثانوية التجارية 140 درجة ويقبل بها طلاب مدارس سانت كاترين والوديان التابعة لها فقط.

وتقبل مدرسة الثانوية الفندقية بدهب طلاب مدارس دهب والوديان التابعة لها فقط بـ140 درجة، وتقبل مدرسة رأس سدر الثانوية الزراعية 140 درجة لطلاب مدارس رأس سدر والوديان التابعة لها فقط، ومدرسة التعليم المزدوج للتعليم الصناعي 180 درجة ويقبل بها كل أبناء محافظة جنوب سيناء.

أما مدرسة التعليم الزراعي بنويبع فتقبل من 140 درجة ومدرسة التعليم التجاري بشرم الشيخ فتقبل 140 درجة ومدرسة التعليم التجاري بأبورديس وتقبل من 140 درجة .

يذكر أن أعداد المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية هذا العام بالمدارس الرسمية الحكومية 2153 طالبا وطالبة وكانت أعداد الطلاب الناجحين بها في امتحانات الدور الأول 1690 طالبا وطالبة.