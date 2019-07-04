عمل أمام كبار المخرجين في تاريخ السينما المصرية واستطاع أن يلمع في بداياته مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، ويقدم معه أول أفلامه "المصير" عام 1997، لينطلق بعدها ويقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، ليصبح هاني سلامة أحد أهم نجوم الفن في السنوات الأخيرة.

حقق سلامة نجاحًا كبيرًا في السينما، وعمل مع كبار المخرجين مثل طارق العريان وخالد يوسف وسعد هنداوي وهادي الباجوري، وكان تقديمه للأعمال الدرامية متأخرا قليلا.

وقدم هاني سلامة على مدار مشواره الفني خمسة مسلسلات تليفزيونية، وكانت أول أعماله الدرامية التليفزيونية في عام 2013 مسلسل "الداعية"، وفي عيد ميلاده الذي يصادف اليوم 4 يوليو، تستعرض "الوطن" الأعمال الدرامية التليفزيونية التي قدمها هاني سلامة.

الداعية

عام 2013 قدم هاني سلامة أول بطولة له في الدراما التليفزيونية مع المخرج محمد جمال العدل والمؤلف مدحت العدل بمسلسل "الداعية".

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الداعية الإسلامي المتحفظ، وجسد شخصيته هاني سلامة، يعمل بإحدى القنوات الفضائية الدينية، وبمرور الوقت يتعرف على عازفة الكمان والتي تتعلق بحبه ويبادلها هو الآخر الشعور نفسه، ويجد الداعية أنه مؤمن بدور الفن الراقي ومدى قوة تأثيره على المجتمع الذي يعيش فيه في إشارة لتغير أفكاره عن طريق الحب، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وعرض في شهر رمضان.

نصيبي وقسمتك

في عام 2016 وبعد انقطاع ثلاث سنوات عن الدراما التليفزيونية قدم الفنان هاني سلامة مسلسل "نصيبي وقسمتك" والذي يعتبر تجربة جديدة ومختلفة على الدراما التليفزيونية المصرية، حيث اشترك في المسلسل أكثر من مخرج "علي إدريس، عطية أمين، رؤوف عبد العزيز، مصطفى فكري" وكان من تأليف عمرو محمود ياسين.

وناقش المسلسل علاقة الرجل بالمرأة وعرض في شكل حلقات منفصلة متصلة تتناول 15 قصة مختلفة، مقسمة على ثلاث حلقات لكل قصة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا حينما عرض جماهيريا.

طاقة نور

عام 2017 كان التعاون الثاني بين المخرج رؤوف عبدالعزيز وهاني سلامة في مسلسل "طاقة نور"، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والأكشن حول حياة قاتل مأجور يدعى ليل عبدالسلام، جسد شخصيته هاني سلامة، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، وعرض المسلسل في شهر رمضان.

ويعتبر دوره في "طاقة نور" مختلفا لسلامة، لكنه، حسب النقاد، جسده بشكل مميز ويختلف عن ما قدمه من قبل في فيلم "السفاح" الذي تناول أيضًا حياة قاتل مأجور.

فوق السحاب

عام 2018 جاء التعاون الثاني مع فريق العمل المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف حسان دهشان في الموسم الرمضاني، والفنان هاني سلامة، فقدما مسلسل "فوق السحاب"، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول حياة شاب بسيط يدعى ماندو، جسد شخصيته هاني سلامة، وهو على علاقة حب بفتاة، ويقرر السفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ومن هناك يبدأ في الدخول إلى عالم المافيا وتجارة السلاح مما يجعله يدخل السجن في روسيا، ويهرب منه فيعود إلى مصر، ولكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا الذي ظل يطارده.

قمر هادي

قدم في الموسم رمضان 2019، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ وتدور أحداثه حول شخصية هادي أبو المكارم الذي جسد شخصيته هاني سلامة وأوهمته عائلته أنه فاقد للذاكرة بعدما تعرض لحادث، ومع مرور الوقت يكتشف أن عائلته تكذب عليه للانتقام منه لأنه كان في الماضي يعاملهم بطريقة قاسية حتى أن ابنته تخاف من معاملته.