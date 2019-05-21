يواصل الفنان محسن محي الدين، تصوير مشاهده في مسلسل قمر هادي، بطولة الفنان هاني سلامة والذي يعرض حاليا في رمضان على قناة ontv.

وقال محي الدين لـ"الوطن" أن مسلسل قمر هادي دراما مختلفة بجميع المقاييس الفنية، وأنه يراهن عليه لأن كل صناع العمل يفكرون خارج الصندوق وهذا هو سر نجاح العمل.

وأضاف محي الدين، أنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع الفنان هاني سلامة، مؤكدا انه من النجوم المفضلين له، ويكن له كل الاحترام والتقدير.

وتابع: "هاني سلامة من الفنانين الأذكياء الذين يتسموا بالشطارة والاتقان في اختياراتهم الفنية وأنه استطاع أن يخلق لنفسه خطا منفصلا في أعماله".

وتدور أحداث المسلسل حول هاني سلامة "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر، ويظهر الفنان محسن محي الدين في المسلسل من خلال شخصية عصام أبو المكارم شقيق هاني سلامة.