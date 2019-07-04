تغنت في زمن كان يشدو بالطرب الأصيل، فساهمت بموهبتها وبألحان كبار الموسيقيين في زمانها، فصارت سعاد محمد، أحد الأصوت المميزة التي نجحت في عدد من الأفلام السينمائية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أبرزها في فيلم "الشيماء".

ولدت الفنانة سعاد محمد في 2 فبراير عام 1926، في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان والدها مصري وأمها لبنانية، عاشت فترة من حياتها في دمشق بسوريا والتي بدأت فيها الانطلاق بالعالم الفني.

غنت سعاد محمد، لأول مرة من خلال إذاعة دمشق، ثم انتقلت إلى مدينة حلب السورية، وبعد ذلك للقاهرة لتنطلق في مسيرتها الفنية، وكانت أول مشاركتها بالتمثيل في السينما المصرية بفيلم "ماجدة" في عام 1943 مع ماري كويني، عباس فارس، محسن سرحان.

وبعد ذلك في عام 1948 شاركت بفيلم "فتاة من فلسطين" من إخراج وبطولة محمود ذو الفقار، وشارك بالتمثيل في الفيلم "حسن فايق وصلاح نظمي"، وكتب كلمات أغاني الفيلم الشاعر بيرم التونسي، ولحنها رياض السنباطي ومحمد القصبجي.

وشاركت بعد ذلك الفنانة سعاد محمد، بالغناء في عدد من الأفلام السينمائية، ولكن إحدى علاماتها البارزة في مسيرتها الفنية مشاركتها بالغناء في فيلم "الشيماء" وحققت تلك الأغاني نجاحا كبيرا.

وعرض فيلم الشيماء في عام 1972، من بطولة "سميرة أحمد، أحمد مظهر، توفيق الدقن"، ومأخوذ عن رواية علي أحمد باكثير، ومن إخراج حسام الدين مصطفى، ووضع ألحان أغاني الفيلم كل من بليغ حمدي، محمد الموجي وعبد العظيم محمد.

في مثل هذا اليوم 4 يوليو عام 2011 رحلت عن عالمنا الفنانة سعاد محمد، حينما أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 85 عامًا، بعدما قدمت أعمالا فنية راسخة في ذاكرة تاريخ الفن العربي.