أصيب 28 شخصًا غالبيتهم من السودانيين، في حادث انقلاب أتوبيس، نتيجة اختلال عجلة القيادة، على الطريق الصحراوي الغربي سوهاج - قنا، بالكيلو 50.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق الصحراوي الغربي اتجاه قنا، ونتج عن الحادث 28 مصابًا، منهم 22 نقلوا بسيارات قنا، و6 آخرين، بسيارات سوهاج، إلى مستشفى قنا العام.

ورفعت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن قنا وسوهاج، استعداداتها، ومديرتا الصحة بالمحافظتين، إثر وقوع الحادث، وتم الدفع بالأجهزة المعنية لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفيات قنا المختلفة لتلقي العلاج اللازم. وتكثف قوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور، جهودها لرفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير كليًا عليه عقب توقفه جزئيًا.