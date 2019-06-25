أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، بالطريق الصحراوي الغربي، اتجاه قنا، مركز نجع حمادي، محافظة قنا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي قنا العام ونجع حمادى العام.

وأشار "مجاهد"، إلى أنَّ الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وكدمات، وسحجات، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكّدًا أنَّ جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.