يحدث اليوم| لجنة الخطة بـ"النواب" تناقش موازنة السنة المالية الجديدة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 4 يوليو، في مصر والوطن العربي على النحو التالي:

"النواب" يناقش موازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2018 - 2019

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - المنفذ الفعلي عن الربع الثالث عن موازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2018 - 2019 لوزارات : التعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة والمتجددة، والثقافة، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والهجرة وشئون المصرين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والبيئة، والصحة والسكان و لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المجلس حول عدد من المشكلات بمختلف المحافظات.

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة

يترأس وزير الخارجية سامح شكري ، اجتماعات الدورة العادية ال"35 " للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة ، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري" 2019 " ، في (نيامي ) عاصمة النيجر .

استكمال محاكمة المتهم في "اغتيال النائب العام"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة ، إعادة إجراءات محاكمة المتهم : مصطفى محمود، الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عاما ، في قضية "اغتيال النائب العام"

محاكمة المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة "35 " متهمَا في قضية "فض اعتصام رابعة".

محاكمة المتهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين "اثنين" في قضية : "أحداث عنف الظاهر".

انعقاد صالون السينما الوثائقية بقاعة سينما الهناجر

تستضيف قاعة "سينما الهناجر" ، في السادسة مساء ، صالون السينما الوثائقية بعنوان "فنون العمارة المصرية بالسينما" ؛ ويعرض الصالون فيلمي : " العمارة في مصر من محمد علي باشا إلي 1990" ، و"مصر.. مهد العمارة".

افتتاح الموسم الجديد من صالون "مصر المبدعة"

يفتتح صالون "مصر المبدعة" ، الموسم الجديد بأمسية شعرية غنائية تحت عنوان "يا حبيبتي يا مصر" وذلك في السابعة مساء ، بقاعة سينما مركز الإبداع الفني ؛ يدير الصالون : الشاعر محمد بهجت ، وتشاركه الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز.

ندوة "أوضاع المرأة في الوطن العربي" ببيت السناري

يستضيف بيت السناري ، بالسيدة زينب، في السابعة مساء، ندوة بعنوان "أوضاع المرأة فى الوطن العربى ومكانتها في التراث المصرى"، ويدير الندوة : الكاتبة سلوى بكر ، وإخلاص فرنسيس.

حفل توقيع ومناقشة مجموعة: "أن ترى نجوم الليل" القصصية

تقيم "دار النخبة " حفل توقيع ومناقشة مجموعة : "أن ترى نجوم الليل" القصصية ، للكاتبة هبة البدهلي ، وذلك في السابعة مساء ، حيث تجري "المجموعة " نقاشا مع الكاتب : إيهاب الورداني.

ندوة تعريفية عن البرنامج المصري - الإسباني للبحث والابتكار

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين ، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ندوة تعريفية عن البرنامج المصري - الأسباني للبحث والابتكار، بحضور المستشار الاقتصادي والتجاري الأسباني ، والممثل الرئيسي للوكالة الإسبانية للابتكار CDTI فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأعلى للثقافة يقيم أمسية "حكي"

يقيم المجلس الأعلى للثقافة أمسية "حكي " بعنوان: "جوة الصندوق" وذلك في السابعة مساء .

حفل توقيع ومناقشة رواية "زنازين" في متحف طه حسين

يستضيف متحف طه حسين، حفل توقيع ومناقشة رواية "زنازين" الصادرة حديثا عن مؤسسة "روائع " للثقافة والنشر، للكاتبة أحلام إبراهيم، وذلك في السادسة مساء، بمقر المتحف بالجيزة.

"لمسة ولعبة" في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، حفل "استاند اب كوميدي " بعنوان : " لمسة ولعبة " وذلك في السابعة مساء.

إيفيلين جرام على المسرح الصغير بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة، حفلاً لعازفة البيانو ، إيفيلين جرام، وذلك في الثامنة مساء ، على المسرح الصغير بدار الأوبرا .

انتهاء فعاليات فعاليات المؤتمر العلمي الثاني بطب المنصورة

تنتهى مساء اليوم ، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذي تنظمه وحدة أمراض الدم بقسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة ، بقاعة الدكتور إبراهيم أبو النجا ، تحت عنوان : (الجديد فى أمراض دم الأطفال ) والذي استمر يومين .

ختام أعمال مؤتمر "وحدة السكر والغدد الصماء" بطب المنصورة

تختتم في الخامسة والنصف مساء أعمال مؤتمر "وحدة السكر والغدد الصماء " بطب المنصورة والذى استمر يومين حول الجديد في أمراض السكر والغدد الصماء، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الجامعة بالمنصورة .